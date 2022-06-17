Чартер дня: из Москвы в Карелию за 1174 рубля

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Да, слетать в Карелию в самый сезон — отличная идея для вас от нас.
Летим в Петрозаводск за 1174 рубля из Москвы. В цене питание и багаж.
19 июня, а на 23 и на 26 июня есть билеты за 1950 рублей.
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