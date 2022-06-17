Чартер дня: из Москвы в Карелию за 1174 рубля

Быстрее забираем!

Да, слетать в Карелию в самый сезон — отличная идея для вас от нас.

Летим в Петрозаводск за 1174 рубля из Москвы. В цене питание и багаж.

19 июня, а на 23 и на 26 июня есть билеты за 1950 рублей.

Вот:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!