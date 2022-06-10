Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

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Даты полетов: с 10 июня по 31 октября.
Билеты по минимальному тарифу включают провоз ручной клади.
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Москва — Петербург — Москва:
Москва — Нижний Новгород — Москва:
Москва — Самара — Москва:
Москва — Казань — Москва:
Москва — Махачкала — Москва:
Омск — Москва — Омск:
Новосибирск — Москва — Новосибирск:
Москва — Иркутск — Москва:
Петербург — Нижний Новгород — Петербург:
Петербург — Махачкала — Петербург:
Челябинск — Петербург — Челябинск:
Пермь — Петербург — Пермь:
Петербург — Иркутск — Петербург:
Красноярск — Иркутск — Красноярск:
Красноярск — Благовещенск — Красноярск:
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