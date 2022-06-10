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Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Национальный перевозчик снова предлагает много билетов со скидками

Даты полетов: с 10 июня по 31 октября.

Билеты по минимальному тарифу включают провоз ручной клади.

Выгоднее брать билеты туда-обратно.

Москва — Петербург — Москва:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Москва — Нижний Новгород — Москва:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Москва — Самара — Москва:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Москва — Казань — Москва:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Москва — Махачкала — Москва:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Омск — Москва — Омск:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Новосибирск — Москва — Новосибирск:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Москва — Иркутск — Москва:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Петербург — Нижний Новгород — Петербург:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Петербург — Махачкала — Петербург:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Челябинск — Петербург — Челябинск:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Пермь — Петербург — Пермь:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Петербург — Иркутск — Петербург:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Красноярск — Иркутск — Красноярск:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

Красноярск — Благовещенск — Красноярск:

Большая распродажа Аэрофлота: полеты по России от 3000 рублей туда-обратно

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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