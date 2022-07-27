«Белавиа» с 8 августа будет летать из Минска во Внуково ежедневно. Новости туризма от 27.07.2022

«Белавиа» с 8 августа будет летать из Минска во Внуково ежедневно. Сейчас рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям.
Таким образом, «Белавиа» с августа будет ежедневно летать во все три московских аэропорта — компания уже выполняет по несколько рейсов в день в Шереметьево и Домодедово. Билет в одну сторону стоит от 2600 рублей.
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