Азимут: из Уфы в Казахстан за 2000 рублей в один конец и за 4700 туда-обратно

Авиакомпания Азимут открыла продажу билетов на новое направление
Улететь из Уфы в Нур-Султан можно за 2000 рублей в одну сторону и за 4700 рублей — в обе.
В минимальный тариф включен только провоз ручной клади.
Для въезда в Казахстан ничего не нужно.
Даты полетов: июль.
Уфа — Нур-Султан:
Уфа — Нур-Султан — Уфа:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно