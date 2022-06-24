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Азимут: из Уфы в Казахстан за 2000 рублей в один конец и за 4700 туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Авиакомпания Азимут открыла продажу билетов на новое направление

Улететь из Уфы в Нур-Султан можно за 2000 рублей в одну сторону и за 4700 рублей — в обе.

В минимальный тариф включен только провоз ручной клади.

Для въезда в Казахстан ничего не нужно.

Даты полетов: июль.

Уфа — Нур-Султан:

Азимут: из Уфы в Казахстан за 2000 рублей в один конец и за 4700 туда-обратно

Уфа — Нур-Султан — Уфа:

Азимут: из Уфы в Казахстан за 2000 рублей в один конец и за 4700 туда-обратно

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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