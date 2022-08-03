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Амстердамский Схипхол продлевает лимиты пропускной способности на сентябрь и октябрь. Новости туризма от 03.08.2022

Новости
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▪️Аэропорт ограничит количество вылетающих пассажиров на уровне 67 500 пассажиров в день в сентябре и 69 500 пассажиров в октябре, сообщает Bloomberg.

▪️На сайте аэропорта опубликовано объявление с просьбой к пассажирам прибывать максимум за 4 часа до вылета.

▪️По этой причине KLM ограничит продажу билетов с вылетом из Амстердама в сентябре и октябре. Ожидается, что эта мера не приведет к отмене уже проданных билетов, хотя «на голландском рынке будет доступно меньше мест, чем обычно».

▪️Как и аэропорты по всей Западной Европе, Схипхол в течение многих недель страдает от нехватки персонала. С 16 июня аэропорт официально объявил о сокращении пропускной способности. В августе это не более 72 500 пассажиров в день.

▪️Власти Нидерландов планируют ограничить количество вылетов из Схипхола до 440 000 в год, сообщил Bloomberg неделю назад. Это на 20% меньше, чем просит KLM. Это приведет к повышению тарифов и такс аэропорта и дорогим билетам. Эксперты прогнозируют, что с таким ограничением Схипхол перестанет быть важным международным транзитным хабом.

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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