Аэрофлот: прямые рейсы из Москвы в Киргизию за 10100 рублей туда-обратно.

Хорошая цена.

Скажем сразу: никаких ограничений нет — загранпаспорт и вперед!

Теперь про билеты: Аэрофлот на сентябрь-октябрь из Москвы в Бишкек за 10100 рублей туда-обратно.

В минимальную цену входит провоз ручной клади, рейсы прямые.

Вот:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!