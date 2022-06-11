«Аэрофлот» начал вывозить пассажиров со Шри-Ланки через Мальдивы. Новости туризма от 11.06.2022

❗️ «Аэрофлот» начал вывозить пассажиров со Шри-Ланки через Мальдивы — бортом Sri Lankan Airlines их доставляют из Коломбо в Мале там пересаживают на прямой рейс SU 321 «Аэрофлота» в Москву, пишет @tourdom.

Первый такой перелёт состоялся 10 июня, следующие запланированы на 12 и 13 июня.