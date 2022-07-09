Аэрофлот: из Минеральных Вод и Махачкалы в Сочи за 2500 рублей туда-обратно

Авиакомпания Аэрофлот предлагает недорогие билеты к морю

Улететь прямыми рейсами из МинВод и Махачкалы в Сочи (и наоборот) можно за 2500 рублей в обе стороны.

В цене провоз ручной клади.

Даты полетов: с июля по октябрь.

Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.

МинВоды — Сочи — МинВоды:

Махачкала — Сочи — Махачкала:

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Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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