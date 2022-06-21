ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

ААААА
ААААААААаатличная новость: Бута возобновляет полёты в Москву (Жуковский) с начала июля. Рейсы из России по понедельникам и субботам.
Ранее авиакомпания уже анонсировала рейсы в Баку из Уфы, Казани, Астрахани и МинВод.
Ок, это всё хорошо. Но вот, что действительно волшебно: есть билеты по 29 и 49 евро!!!
АААА:
Ну и ещё очевидная хорошая новость: вы наконец-то сможете использовать свои ваучеры, которым уже 3 года.
На осень тоже есть дешевые билеты:
ААААААААА
Обратно тоже по 1700 рублей:
Плохая новость: для покупки на сайте нужна нормальная карта, МИР не котируется. Купить православной картой можно на avisales, но наценка не очень гуманная:
И обратно:
Вперёд!
А нет, стойте. Для посещения Азербайджана нужен сертификат о вакцинации. Есть такой? Тогда вперёд!
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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