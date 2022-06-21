ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

ААААА

ААААААААаатличная новость: Бута возобновляет полёты в Москву (Жуковский) с начала июля. Рейсы из России по понедельникам и субботам.

Ранее авиакомпания уже анонсировала рейсы в Баку из Уфы, Казани, Астрахани и МинВод.

Ок, это всё хорошо. Но вот, что действительно волшебно: есть билеты по 29 и 49 евро!!!

АААА:

Ну и ещё очевидная хорошая новость: вы наконец-то сможете использовать свои ваучеры, которым уже 3 года.

На осень тоже есть дешевые билеты:

ААААААААА

Обратно тоже по 1700 рублей:

Плохая новость: для покупки на сайте нужна нормальная карта, МИР не котируется. Купить православной картой можно на avisales, но наценка не очень гуманная:

И обратно:

Вперёд!

А нет, стойте. Для посещения Азербайджана нужен сертификат о вакцинации. Есть такой? Тогда вперёд!

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!