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ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

Новости
Автор Опубликовано

ААААА

ААААААААаатличная новость: Бута возобновляет полёты в Москву (Жуковский) с начала июля. Рейсы из России по понедельникам и субботам.

Ранее авиакомпания уже анонсировала рейсы в Баку из Уфы, Казани, Астрахани и МинВод.

Ок, это всё хорошо. Но вот, что действительно волшебно: есть билеты по 29 и 49 евро!!!

ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

АААА:

ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

Ну и ещё очевидная хорошая новость: вы наконец-то сможете использовать свои ваучеры, которым уже 3 года.

На осень тоже есть дешевые билеты:

ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

ААААААААА

Обратно тоже по 1700 рублей:

ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

Плохая новость: для покупки на сайте нужна нормальная карта, МИР не котируется. Купить православной картой можно на avisales, но наценка не очень гуманная:

ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

И обратно:

ААААА: из Москвы в Баку и наоборот по 1700 рублей! Триумфальное возвращение Буты!

Вперёд!

А нет, стойте. Для посещения Азербайджана нужен сертификат о вакцинации. Есть такой? Тогда вперёд!

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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