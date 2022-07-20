8-дневный круиз по Средиземному морю за 22300 рублей с человека

И это в сентябре — отлично же!
Выезд по такой цене возможен 9 сентября 2022 из Рима. Судно: MSC Splendida, цена: 22300 рублей за внутреннюю каюту (в каюте 2 человека). Это акционное предложение, количество мест ограничено. Питание, напитки и развлечения уже в цене.
Отдельно уплачиваются чаевые — около 10 евро за ночь с человека.
Для посадки на борт необходим один из трех документов:
- сертификат о вакцинации (Спутник V подходит)
- справка о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев
- отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, сделанного не ранее 48 часов
Расписание круиза:
Пример бронирования, цена указана за двоих (оплатить можно любой российской картой):
Любые пакетные туры можно взять на onlinetours.ru, экскурсии — через Трипстер.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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