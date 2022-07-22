8-дневный круиз по Средиземному морю за 14600 рублей с человека

Дешевле некуда!

Выезд по такой цене возможен 26 сентября 2022 из Марселя. Судно: MSC Opera, цена: 14600 рублей за внутреннюю каюту (в каюте 2 человека). Это акционное предложение, количество мест ограничено. Питание, напитки и развлечения уже в цене.

Отдельно уплачиваются чаевые — около 10 евро за ночь с человека.

Для посадки на борт нужны документы:

сертификат о вакцинации (Спутник V подходит) ИЛИ справка о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев

отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, сделанного не ранее 48 часов

Расписание круиза:

Пример бронирования, цена указана за двоих (оплатить можно любой российской картой):

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!