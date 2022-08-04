5* Qatar Airways: полеты из Москвы и Петербурга в Таиланд от 33800 рублей туда-обратно

Планируем путешествие в Азию!

Авиакомпания Qatar Airways предлагает билеты в Таиланд из обеих столиц от 33800 рублей туда-обратно. По пути стыковки в Дохе.

В цены входит питание, провоз ручной клади и багажа.

Thai Pass с 1 июля отменен.

Qatar Airways уже давно выполняет рейсы из Москвы — никаких проблем. А летать из Петербурга планирует с 31 октября.

Даты полетов: с января по март.

Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут дешевле) или на сайте авиакомпании (здесь рос. карты не проходят). На оф. сайте вносите в поиск не «Москва», а «Шереметьево».

Бангкок из Москвы в феврале-марте:

Бангкок из Москвы в январе:

Бангкок из Питера в феврале-марте:

Бангкок из Питера в январе:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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