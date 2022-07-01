-49% на тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 54061 руб. с человека — Delta Sirius!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 54061 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/6bu2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/0vmv

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/xzc4

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH