-48% на тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 49 988 руб. с человека — Kemer Star Hotel (Ex.Dinara Garden)

Тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 49 988 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/nnmw стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 8 августа — 16 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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