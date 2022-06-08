-46% на тур в Египет из Санкт-Петербурга, 10 ночей за 44986 руб. с человека — Desert View Hotel Sharm!

Тур в Египет из Санкт-Петербурга, 10 ночей за 44986 руб. с человека
По ссылке- https://checkintime.ru/82jc стоимость тура указана уже на двоих!
- Когда: 25 августа — 4 сентября
- Виза: ПО ПРИЛЕТЕ
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Что входит в стоимость тура:
- Питание- Всё включено (AI)
- Авиабилеты
- Групповой трансфер
- Медстраховка на всё время поездки
Больше вариантов
Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/olsi
Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/mhn3
Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !
ФОТО: UNSPLASH
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