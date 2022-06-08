-46% на тур в Египет из Санкт-Петербурга, 10 ночей за 44986 руб. с человека — Desert View Hotel Sharm!

Тур в Египет из Санкт-Петербурга, 10 ночей за 44986 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/82jc стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 25 августа — 4 сентября

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/olsi

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/mhn3

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH