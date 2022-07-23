-45% на тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 49066 руб. с человека — ОК Сочи Парк Отель!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 49066 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/s3k9 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 августа — 11 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/cny1

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/avx2

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH