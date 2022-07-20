-44% на тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 39 055 руб. с человека — More Hotel

Тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 39 055 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fkg6 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 27 июля — 5 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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