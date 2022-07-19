-44% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 51282 руб. с человека — Club Sun Heaven Family & Spa!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 51282 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/7etl стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Ультра всё включено (UAI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/wsll

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/hszb

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH