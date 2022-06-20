-43 % на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 62 591 руб. с человека — Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 62 591 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hh7s стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 9 июля — 17 июля

Виза: Без визы

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/rut7

— https://checkintime.ru/rut7 Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/6sb1