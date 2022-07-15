-43% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 39890 руб. с человека — Отель Viva Maria!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 39890 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/66qd стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 августа — 27 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/rqkt

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/s4zp

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH