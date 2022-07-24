-42% на тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 52669 руб. с человека — Aleria Belport Beach Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 52669 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/2ips стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 30 июля — 7 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH