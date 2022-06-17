-41% на тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 52 839 руб. с человека — Ares Dream (Ex.Club Ares Hotel)

Тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 52 839 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/jy7d стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 26 июня — 5 июля

Виза: Без визы

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/v5uc

— https://checkintime.ru/v5uc Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/0fr4