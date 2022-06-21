-41% на тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 23849 руб. с человека — Отель Грейс Олимпия!

Тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 23849 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/fo7a стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Завтрак и ужин (HB)

Авиабилеты

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/il8w

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/qwrf

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH