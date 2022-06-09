-41% на тур в Египет из Санкт-Петербурга, 10 ночей за 47520 руб. с человека — Sharm Inn Amarein!

Тур в Египет из Санкт-Петербурга, 10 ночей за 47520 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/q42x стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 августа — 15 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/9vmz

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/ttta

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH