-40% на тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 64 164 руб. с человека — Armir Palace (Ex. Kemer Millennium Palace)

Тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 64 164 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/tauf стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 21 июля — 30 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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