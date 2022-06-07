-40% на тур в Дубай из Москвы, 7 ночей за 48352 руб. с человека — Golden Sands Hotel Apartment — 5!

Тур в Дубай из Москвы, 7 ночей за 48352 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/62rc стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июня- 25 июня

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/aw37

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/1pr6

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH