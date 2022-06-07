-38% на тур в Дубай из Москвы, 8 ночей за 54 240 руб. с человека — Ramada Hotel & Suites Ajman

Тур в Дубай из Москвы, 8 ночей за 54 240 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/0lfg стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 17 июня — 25 июня

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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