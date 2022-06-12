-38% на тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 15686 руб. с человека — Гостиница Белые Скалы!

Тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 15686 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/72mw стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 27 июня- 3 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/n98l

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/3rh8

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH