-37% на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 61 920 руб. с человека — Serin Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 61 920 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/zs4s стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 11 августа — 19 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/tijd

— https://checkintime.ru/tijd Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/mv6q