-37% на тур в Турцию из СПБ, 7 ночей за 60 753 руб. с человека — Bodensee Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 7 ночей за 60 753 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/cti6 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 24 июня — 1 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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