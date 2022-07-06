-37% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 52451 руб. с человека — Britannia Hotel & Villas!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 52451 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/tbq5 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 5 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/iefe

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/4yx2

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH