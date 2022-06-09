-37% на тур в Дубай из СПБ, 6 ночей за 63 864 руб. с человека — Sharjah Premiere Hotel & Resort

Тур в Дубай из СПБ, 6 ночей за 63 864 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ot14 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 28 июня — 5 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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