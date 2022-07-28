-36% на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 60 046 руб. с человека — Sun Maris City Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 60 046 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/s29b стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 8 августа — 16 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/s71h

— https://checkintime.ru/s71h Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/6mjj