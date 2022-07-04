-36% на тур в Турцию из СПБ, 10 ночей за 60 237 руб. с человека — Sun Comfort Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 10 ночей за 60 237 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fyvk стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 24 июля — 3 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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