-36% на тур в Сочи из СПБ , 10 ночей за 31 672 руб. с человека — Гостиница Глобус

Тур в Сочи из СПБ , 10 ночей за 31 672 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/q20n стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 24 июня — 5 июля

Виза: Без визы

Выбрать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/98nc

— https://checkintime.ru/98nc Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/vk4p