-36 % на тур в Абхазию из СПБ, 6 ночей за 29 971 руб. с человека — Гостиница Арго

Тур в Абхазию из СПБ, 6 ночей за 29 971 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/7gjc стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 8 июля — 14 июля

Виза: Без визы

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/c6da

— https://checkintime.ru/c6da Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/h62o