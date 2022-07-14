-36% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 53893 руб. с человека — Alex Resort & Spa Hotel!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 53893 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/rsku стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 августа — 27 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/jy8s

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/os76

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH