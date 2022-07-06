-36% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 32017 руб. с человека — Пансионат Кяласур!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 32017 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/pt78 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/8y91

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/hfl7

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH