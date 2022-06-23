-35% на тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 37770 руб. с человека — Пансионат Гренада!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 37770 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/q48l стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/5mm9

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/s1vw

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH