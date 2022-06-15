-35% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 53 758 руб. с человека — Albatros Beach Club Abu Soma (Ex. Amwaj Blue Beach Resort & Spa)

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 53 758 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/c4ej стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 30 июня — 7 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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