-35% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 33 785 руб. с человека — Самсон Отель

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 33 785 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xfza стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 9 августа — 16 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO) ·

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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