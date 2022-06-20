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-35% на тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 31290 руб. с человека — Гостиница Белые Скалы!

Горящие туры
Автор Опубликовано

Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 31290 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/ixad стоимость тура указана уже на двоих!

  • Когда: 2 июля — 8 июля
  • Виза: БЕЗ ВИЗЫ

-35% на тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 31290 руб. с человека — Гостиница Белые Скалы!

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Что входит в стоимость тура:

  • Без питания (RO)
  • Авиабилеты
Больше вариантов


Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/mhtr

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ФОТО: UNSPLASH

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Анастасия Пашнюк
Одиночный путник,Сheckintime.ru
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