-34% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 63086 руб. с человека — The Green Park Hotel Pendik!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 63086 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/yfv4 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 августа — 25 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/gr8i

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/lus0

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH