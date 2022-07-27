-34% на тур в Турцию из Москвы, 10 ночей за 53 207 руб. с человека — Isinda Hotel

Тур в Турцию из Москвы, 10 ночей за 53 207 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2yni стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 8 августа- 18 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/z4d8

— https://checkintime.ru/z4d8 Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/amau