-34% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 52 452 руб. с человека — Giftun Azur

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 52 452 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/wmkw стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 1 июля — 8 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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