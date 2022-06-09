-34% на тур в Дубай из Москвы, 7 ночей за 44 887 руб. с человека — Marina View Deluxe Hotel Apt

Тур в Дубай из Москвы, 7 ночей за 44 887 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/itsv стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 6 июля — 13 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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