-34% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 34 201 руб. с человека — Летний Солнечный Пансионат

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 34 201 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/qxib стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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