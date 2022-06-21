-34 % на тур в Абхазию из СПБ, 10 ночей за 37 360 руб. с человека — Дом Отдыха ПСОУ

Тур в Абхазию из СПБ, 10 ночей за 37 360 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4y9g стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 6 июля — 16 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

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