-33% на тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 46240 руб. с человека — Отель Аура!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 46240 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/34w0 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

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Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/4o9v

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH