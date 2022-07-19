-33% на тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 46116 руб. с человека — Omega Sirius Park Business Hotel!

Тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 46116 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/okof стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 29 июля — 5 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/g3hw

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/q8wt

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH